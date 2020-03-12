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ديني

رمضان عبدالرازق: المريض بالبرد لا يذهب إلى المسجد وله الأجر كاملا.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 07:32 م
رمضان عبدالرازق:
رمضان عبدالرازق: المريض بالبرد لا يذهب للمسجد
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محمود ضاحي

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن أى مسلم مصاب بالبرد، عليه ألا يذهب إلى المسجد لأداء الصلوات بما فيها الجمعة، وهذا من سنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم.

 

وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "سيأخذ الأجر كاملا، إذا صلى فى المنزل، لأنه حرص على ألا يؤذى الناس".


وفي سياق آخرنصح الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، خطباء الجمعة، بالرفق بالمصلين وعدم الإطالة فى الخطبة، تيسيرا على الناس، فى ظل الأحوال الجوية الصعبة.

 

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "على الناس أن يبذلوا كل ما فى وسعهم لأداء صلاة الجمعة فى المسجد".


ومن جانبه، قال الشيخ الشحات العزازى، الداعية الإسلامي، إنه يجوز صلاة الجمعة فى المسجد، على أنها صلاة ظهر، وذلك فى حال التعثر فى الوصول للمسجد.

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