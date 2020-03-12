تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب حادث القطارين في روض الفرج

أعلنت هيئة السكك الحديدية أن القطار رقم 991 القادم من سوهاج إلى القاهرة فى روض الفرج والذي كان محتجزا في منطقة برج النجيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة بسبب وجود بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية، قد اصطدم به من الخلف مقدمة القطار رقم 989 القادم من أسوان إلى القاهرة.
أعلنت هيئة السكك الحديدية إنه تم تشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء مهندس محمد غزال نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع السلامة والجودة وعضوية كل من نائب البنية الاساسية ونائب المسافات الطويلة و القصيرة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل ورئيس الإدارة المركزية الإشارات ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة ، للوقوف على أسباب ومسببات الحادث.