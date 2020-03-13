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مرأة

لو خرجتي في العاصفة.. ماسكات لتنظيف البشرة

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:29 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
إذا كانت تعرضت بشرتك  للعواصف يمكنك أن تتعرفي علي طرق التنظيف الصحيحة وفقا "LIFE STYLE".

قومى بغسل الوجه بالحليب، كونه يعد من أهم المواد التى تساعد فى تنظيف البشرة، ويمكن استخدام كريم خاص بتنظيف البشرة من الصيدلية بعد الماسك، فالحليب يجب أن يكون من مكوناته الأساسية. وذلك لأن الحليب أو الزبادى يتكونان من عناصر البروتينات والكالسيوم التى تنير البشرة، أيضًا يعمل على تفتيح لون البشرة للتخلص من البقع الداكنة.

2.الأرز:
ماسك الأرز
السنفرة مفيدة جدًا للبشرة حيث أنها تعمل على تنعيم البشرة وصفائها، نستخدم كريم السنفرة أو الكريم الخاص بتقشير البشرة، وفى حالة عدم توفره بإمكاننا استخدام الأرز المطحون مع ماء الورد، وفرك الوجه به لمدة عشر دقائق ثم تركه على البشرة.

3. السكر:
سكراب السكر
ولأن السكر الخشن يساعد أيضًا على السنفرة ويجعل البشرة ناعمة وخالية من الشوائب، احضرى ملعقتين من السكر مع ملعقتين من العسل وملعقة زيت زيتون، اخلطيهم جيدًا حتى تصبح كالعجين، ثم ضعيها على وجهك ودلكى جيدًا لمدة 10 دقائق. اشطفى وجهك بالماء جيدًا ولاحظى الفرق.
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