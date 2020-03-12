تضامن القليوبية تطلق حملة لإنقاذ الأطفال وكبار السن بلا مأوى

أوضحت المديرية في بيان لها أن هناك حالة من المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل، بين لجان الإغاثة على مستوى المديرية والإدارات الاجتماعية ووحداتها ومركز إغاثة القليوبية ببنها وفريق الوحدة المتنقلة لبرنامج حماية الأطفال المشردين بلا مأوى ومؤسسة التكافل الاجتماعي بالقليوبية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك للتعامل السريع مع أي موقف طارئ في ظل حالة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.





وأكدت المديرية أنه تم نشر فرق في كل مدن المحافظة للتعامل الفوري مع هذه الحالات بناء على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.





وكانت محافظة القليوبية قد شهدت حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء المحافظة تصاحبها رعد وبرق في بعض المناطق.