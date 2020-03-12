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مرأة

فى 5 ثوانٍ.. هيفاء وهبي تثير الجدل بـ ملابس جريئة على إنستجرام

الخميس 12/مارس/2020 - 09:23 م
هيفائ وهبي
هيفائ وهبي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هيفاء وهبي، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.

وأطلت هيفاء وهبي، بفستان قصير باللون البرتقالى، ويتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة، ومفتوح من جانب البطن ليبرز جمالها ورشاقتها، وارتدت شرابا طويلا شفافا باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي فى الماكياج على الألوان الترابية والبرتقالية كآيشادو للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح.

واختارت وضع باروكة طويلة للشعر باللون الأسود الذى يتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف في وضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بإكسسوارات أنيقة لليد لإكمال إطلالتها.

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