لامع وفوق الركبة.. هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة .. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة جديدة لها، أثارت الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية على الانستجرام، أثناء احتفالها بعيد ميلادها.





وظهرت هيفاء وهبي وهي ترتدي فستان قصير فوق الركبه، باللون البرتقالي اللامع، بأكمام ومغلق من منطقة الصدر.





ونسقت مع الفستان اللامع شراب طويل شفاف باللون الأسود، وانتعلت حذاء أنثوي باللون الاخضر الفاتح، مما يكشف عن أنوثتها ورشاقتها.





وأما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على المكياج ذات الألوان الترابية.





كما تركت شعرها الحريري الطويل منسدلا على كتفيها، مع وضع خصلات شعرها على منطقة الجبهة بشكل جديد.



