بسبب الطقس السيئ.. حريق مطعم بجوار مترو الأنفاق وسقوط تندة سيارات ببنها

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بمحل لبيع المأكولات بجوار محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون أي خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق شب بمحل لبيع المأكولات بجوار محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة.





انتقل المقدم أحمد الشعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتبين أن سبب الحريق اشتعال النيران بالفرن الكائن بالمحل مما تسبب في احتراق بعض محتويات المحل وجرى الدفع بسيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون أي خسائر بشرية.





من ناحية أخرى شهدت مدينة بنها سقوط تندة سيارات صاج بشارع الكنيسة بوسط البلد بسبب سوء الأحوال الجوية دون أى خسائر أو حدوث إصابات.