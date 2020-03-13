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برلمان

طلب إحاطة لتثبيت مؤقتي وزارة الزراعة بجميع أقسامها على مستوى محافظات الجمهورية

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى

تقدم النائب السيد حجازى ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الزراعة ورئيس الجهاز المركزى للتظيم والإدارة بشأن تثبيت مؤقتى وزارة الزراعة بجميع أقسامها على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد حجازى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة غير مثبتين ولكنهم يحصلوا على مرتبات ، ومن بينهم من خرج على المعاش وقاموا برفع دعاوى قضائية.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أن عدد العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة وصل إلى 42 ألفا، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة فى حاجهم لهم لسد العجز فى الجمعيات الزراعية بالقرى.

وكان رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة أمس الأول الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة ما يزيد على 80 طلب إحاطة وسؤالا وطلب مناقشة عامة موجهة لوزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى.

وتضمنت طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة تلوث نهر النيل وحالات التعدى عليه، غرامات مزارعي الأرز، وسبل الاستفادة من مياه الأمطار، وآليات الحكومة لمواجهة الفقر المائى، على أن تنعقد الجلسة التالية يوم 29 مارس الجارى.
طلب إحاطة لتثبيت مؤقتي وزارة الزراعة بجميع أقسامها على مستوى محافظات الجمهورية
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