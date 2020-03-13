طلب إحاطة لتثبيت مؤقتي وزارة الزراعة بجميع أقسامها على مستوى محافظات الجمهورية





تقدم النائب السيد حجازى ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الزراعة ورئيس الجهاز المركزى للتظيم والإدارة بشأن تثبيت مؤقتى وزارة الزراعة بجميع أقسامها على مستوى محافظات الجمهورية.





وأكد حجازى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة غير مثبتين ولكنهم يحصلوا على مرتبات ، ومن بينهم من خرج على المعاش وقاموا برفع دعاوى قضائية.





وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أن عدد العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة وصل إلى 42 ألفا، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة فى حاجهم لهم لسد العجز فى الجمعيات الزراعية بالقرى.



