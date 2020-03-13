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أخبار البلد

كانوا على باخرة الأقصر .. خروج 12 حالة متعافية من فيروس كورونا بمستشفى النجيلة .. صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:37 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أعلن مستشفى النجيلة، عن خروج 12 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد  من الحجر الصحي. 

وأوضح المستشفى، في تصريحات لصدي البلد، وصول عدد المتعافين إلى 20 حالة، لافتا أن المتعافين كانوا على متن الباخرة النيلية بالأقصر.

واضاف: أنهم متجهون إلى فندق المشير، بعد التأكد من سلبية حالتهم لفيروس كورونا المستجد، ومتعاف بشكل كامل.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت، عن خروج 12 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 20 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الـ 12 حالة التي غادرت مستشفى العزل اليوم، من ضمنهم 7 مصريين و 5 حالات الاجانب من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، من بينهم 6 حالات بدون اى أعراض، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات من ضمنهم 10 مصريين و3 حالات الأجانب من جنسيات مختلفة، لافتًا إلى أن هناك حالة من ضمنهم توفيت اليوم.

وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 80 حالة من ضمنهم 20 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التى توفيت اليوم، والأخرى للألماني الذي توفي يوم الأحد الماضي الموافق 8 مارس".

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
كانوا على باخرة الأقصر .. خروج 12 حالة متعافية من فيروس كورونا بمستشفى النجيلة .. صور
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