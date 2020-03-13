AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حفل زفاف بالإكراه..عروس تهدد المعازيم والسبب كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:27 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
كان الحظ السيء حليفا لعروس عندما جاء حفل زفافها في توقيت فيروس كورونا،   ومنع  التجمعات حتى لا تنتقل العدوى من أشخاص لآخرين، ولكن العروس قررت أن تعاقب المدعوين الذين لن يحضروا  حفل الزفاف.

راسلت العروس  الضيوف والأصدقاء بعبارة تهددهم فيها :"اعتبروني ميتة" إذا تخلفتم عن حفل الزفاف، وذلك بسبب مخاوفهم من فيروس كورونا،بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

وكتبت العروس المجهولة في الولايات المتحدة على  أحد المواقع المتخصصة بمشاكل الزفاف: "سأتزوج.. قضيت 15 شهرًا في التخطيط"، وأضافت "أنفقت آلاف الأموال على هذا الحفل، واشتغلت كثيرًا لإعداد هذه الميزانية، وأحضرت الهدايا للحاضرين وأجبت على مليون رسالة على البريد الإلكتروني" . 

"لذلك سوف أشعر بالخزي من الاصدقاء الذين لن يحضروا الحفل، ومحقة في إخبارهم بأن من لا يأتي يعتبرني متوفية وغير موجودة"، هكذا شرحت العروس الوضع  بالنسبة لها وتأثرها من استجابة المقربين لدعوات الحضور للزفاف. 

واختتمت رسالتها قائلة: "لا يهمني إذا فاتك زفافي بسبب جنون الخوف من فيروس كورونا، فأنت ميت بالنسبة لي ". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عروس تفاجئ عريسها وتصل لحفل الزفاف على متن طائرة هليكوبتر.. والسبب؟

عروس تفرض فكرة شيطانية على المعازيم

أغرب حفل زفاف.. حضر المعازيم وغاب العروسان لهذا السبب

الفرح باظ.. صدمة لعروس بعد إفساد صديقاتها حفل زفافها

فيديوجراف.. وصيفة العروس تفسد حفل الزفاف

العروس تشعر بالغضب.. شقيقة عريس تفسد حفل زفاف أخيها بمفاجاة غير متوقعة

ترشيحاتنا

تهاني المطيري قصة فتاة سعودية أشعلت تويتر.. تعرف عليها

رجاء خاص من شوبير لـ اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري وفيروس كورونا

تزوجت فنانا شهيرا .. في ذكرى ميلاد سهام فتحي شاهد آخر ظهور لها

هل تقبل صلاة الجمعة فى البيت بسبب المطر الشديد؟.. الإفتاء ترد

شاهد.. لصوص يسرقون المنازل بانتحال شخصية أطباء كورونا

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 13-3-2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لليوم الثاني.. رياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب محافظة أسيوط.. صور

بسعر خيالى .. ظهور ياسمين صبرى بنفس الاكسسوارات أكثر من مرة

بملابس سوداء .. ابنة فيفى عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها