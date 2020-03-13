حفل زفاف بالإكراه..عروس تهدد المعازيم والسبب كورونا

كان الحظ السيء حليفا لعروس عندما جاء حفل زفافها في توقيت فيروس كورونا، ومنع التجمعات حتى لا تنتقل العدوى من أشخاص لآخرين، ولكن العروس قررت أن تعاقب المدعوين الذين لن يحضروا حفل الزفاف.





راسلت العروس الضيوف والأصدقاء بعبارة تهددهم فيها :"اعتبروني ميتة" إذا تخلفتم عن حفل الزفاف، وذلك بسبب مخاوفهم من فيروس كورونا،بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وكتبت العروس المجهولة في الولايات المتحدة على أحد المواقع المتخصصة بمشاكل الزفاف: "سأتزوج.. قضيت 15 شهرًا في التخطيط"، وأضافت "أنفقت آلاف الأموال على هذا الحفل، واشتغلت كثيرًا لإعداد هذه الميزانية، وأحضرت الهدايا للحاضرين وأجبت على مليون رسالة على البريد الإلكتروني" .





"لذلك سوف أشعر بالخزي من الاصدقاء الذين لن يحضروا الحفل، ومحقة في إخبارهم بأن من لا يأتي يعتبرني متوفية وغير موجودة"، هكذا شرحت العروس الوضع بالنسبة لها وتأثرها من استجابة المقربين لدعوات الحضور للزفاف.





واختتمت رسالتها قائلة: "لا يهمني إذا فاتك زفافي بسبب جنون الخوف من فيروس كورونا، فأنت ميت بالنسبة لي ".



