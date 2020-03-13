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أخبار العالم

الأقمار الصناعية تفضح إيران وتشييدها مقابر جماعية بعد تفشي كورونا.. صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:13 ص
تفشي كورونا في إيران
تفشي كورونا في إيران
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شيماء مصطفى
نشرت صحيفة "جارديان"، صورًا من الأقمار الصناعية تظهر المقابر الجماعية التي شيدتها إيران في مدينة قم، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، تظهر الصور، التي نُشرت للمرة الأولى في صحيفة نيويورك تايمز، قسما جديدا تم بناؤه في مقبرة شمالي مدينة قم في أواخر فبراير، بالإضافة إلى حفر خندقين كبيرين طول كل منهما نحو 90 مترا.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الصور تعكس المخاوف بشأن مدى انتشار الوباء في إيران والتستر الحكومي على أعداد المصابين والوفيات الحقيقية، موضحة أنه في الوقت الذي تم فيه حفر الخنادق، اتهم نائب من مدينة قم، وزارة الصحة بالكذب والتستر بشأن حجم تفشي المرض.

وأشار إلى أنه كان هناك بالفعل 50 حالة وفاة في المدينة، لكن الوزارة أدعت أن 12 شخصًا فقط توفوا جراء الفيروس في جميع أنحاء البلاد.

وخرج نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، ينكر حديث النائب في مؤتمر صحفي، وظهر يسعل ويتعرق، ليؤكد في اليوم التالي، إصابته بفيروس كورونا.

وكانت إيران أعلنت أمس الخميس، تسجيل 1075 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد لأكثر من 10 آلاف حالة منذ ظهور الفيروس القاتل في البلاد.

وأشارت السلطات الإيرانية، إلى ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 429 حالة، بعد أن كانت 354 حالة فقط.
الأقمار الصناعية تفضح إيران وتشييدها مقابر جماعية بعد تفشي كورونا.. صور
الأقمار الصناعية تفضح إيران وتشييدها مقابر جماعية بعد تفشي كورونا.. صور
الأقمار الصناعية تفضح إيران وتشييدها مقابر جماعية بعد تفشي كورونا.. صور
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