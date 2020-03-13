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تعليم

المعهد الفلكي يكشف حقيقة تعرض الأرض لأشعة كونية ضارة.. تفاصيل

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:22 ص
أشعة كونية
أشعة كونية
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نهلة الشربيني
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية حقيقة ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي،بأن الأرض ستتعرض لموجة من الأشعة الكونية الضارة اليوم الجمعة الساعة 12:30 والتحذير من الاقتراب من التليفونات المحمولة أثناء تلك الفترة.

وأكد المعهد أن هذا الكلام عار عن الصحة ولا أساس له...ولم يتم رصد أي انبعاثات كونية..كما انه لا توجد احتمالية لعواصف شمسية خلال تلك الفترة، حيث تشهد الشمس فترة هدوء نسبى خلال هذا العام، وغير متوقع حدوث أى انفجارات شمسية غير طبيعية.

وناشد المعهد،جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات.


ونوه المعهد إلى أنه يفتح أبوابه للرد من خلال قنوات الاتصال الرسمية للإجابة على أى تساؤلات تخص تلك الظواهر الكونية، كما يرحب بزيارة المواطنين لمقره الرئيسى بحلوان والتعرف على الأنشطة العلمية والبحثية (فلك وجيوفيزياء) ودورها في خدمة المجتمع.

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