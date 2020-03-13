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أخبار البلد

بسبب كورونا.. غادة والي تقرر تطبيق العمل من المنزل للعاملين بالأمم المتحدة بـ فيينا

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:30 م
غادة والى
غادة والى
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محمد عبد المنعم
أصدرت الدكتوره غادة  والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة رئيس منظمة الأمم المتحدة  للجريمة والمخدرات  بفيينا، تعليمات  للعاملين في مقار الأمم المتحده في فيينا ببدء تطبيق نظام العمل من المنزل واتخاذ اجراءات للحد من السفر الي الدول الاخري في مهام عمل وأنشطة  ميدانية و منع الزيارات لغير العاملين الاساسيين وأيضا منع  الاجتماعات بالمقار وايقاف الفعاليات والاحتفاليات. 

يأتي ذلك في اطار مواجهة  فيروس كورونا واتساقا مع ما اتخذته الحكومة النمساوية  من اجراءات احترازية تبدأ  من يوم الاثنين  بإغلاق تدريجي للمدارس بعد أن  تم ايقاف الدراسة  في الجامعات.

كما تم تطوير خطط العمل البديلة وسيتم اختبار ادارة العمل عن بعد يوم الاثنين المقبل. كما  اخطرت "غادة والي " الخارجيه النمساوية  بالاجراءات التي تم اتخاذها في اطار  تنسيق الجهود الخاصة  بمنع انتشار الفيروس الذي ترتفع اعداد المصابين به يوميا في العديد من الدول الأوروبية.

وأصدرت وزارة التضامن بيانا اشارت فيه الي أن صحه وسلامة  العاملين هي أولوية  أولى  وأن الامم المتحده متضامنه مع الدولة  النمساوية  المضيفه  في ما تتخذه من إجراءات وأن الاتصال  مستمر مع السلطات المعنية  والمنظمات التي يقع مقرها في النمسا لتحقيق أعلي درجات التنسيق فى مواجهة فيروس كورونا.
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