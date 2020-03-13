بـ البيبي بلو.. هايدي موسى تتألق بإطلالة جذابة

شاركت هايدي موسى، مجموعة من الصور لها عبر موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، بإطلالة أنيقة وساحرة.
وظهرت هايدي موسى، بفستان باللون البيبي بلو بأكمام وانتعلت حذاء بكعب، وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها.
واختارت هايدي موسى، مجموعة فاخرة من الإكسسورات التي تتناسب مع إطلالتها، فإرتدت قرط له طراز جذاب، ووضعت ميكب بالالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية واختارت أحمر شفاة باللون الكاشمير.
ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها، واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.....
وظهرت هايدي موسى، بفستان باللون البيبي بلو بأكمام وانتعلت حذاء بكعب، وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها.
واختارت هايدي موسى، مجموعة فاخرة من الإكسسورات التي تتناسب مع إطلالتها، فإرتدت قرط له طراز جذاب، ووضعت ميكب بالالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية واختارت أحمر شفاة باللون الكاشمير.
ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها، واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.....
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استنوني يوم السبت غداً الساعه ٩ مساءً على MBC مصر 2 في برنامج #ساعه_سعيده اتبسط جداً في ضيافة الفنان الجميل عبد الفتاح الجريني و كمان الفنان الموهوب صاحب الطاقه و الروح الجميله #فريد_غنام ولعنا المسرح 🔥 حبيبي يا نووور العين 😎 و اشكر فرقتي الموسيقيه الي ابهرتني @ahmed_khaled4356509 The best stylist @islam.mitwally 🤩 Photographer @ahmed_taha.1 #haidymoussa #singer #هايدي_موسى #morroco #morroco🇲🇦 #egypt