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مرأة

بـ البيبي بلو.. هايدي موسى تتألق بإطلالة جذابة

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:18 م
هايدي موسى
هايدي موسى
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آلاء حسن
شاركت هايدي موسى، مجموعة من الصور لها عبر موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، بإطلالة أنيقة وساحرة.





وظهرت هايدي موسى، بفستان باللون البيبي بلو بأكمام وانتعلت حذاء بكعب، وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها.



واختارت هايدي موسى، مجموعة فاخرة من الإكسسورات التي تتناسب مع إطلالتها، فإرتدت قرط له طراز جذاب، ووضعت ميكب بالالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية واختارت أحمر شفاة باللون الكاشمير.



ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها، واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.....
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