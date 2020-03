بـ البيبي بلو.. هايدي موسى تتألق بإطلالة جذابة

View this post on Instagram

استنوني يوم السبت غداً الساعه ٩ مساءً على MBC مصر 2 في برنامج #ساعه_سعيده اتبسط جداً في ضيافة الفنان الجميل عبد الفتاح الجريني و كمان الفنان الموهوب صاحب الطاقه و الروح الجميله #فريد_غنام ولعنا المسرح 🔥 حبيبي يا نووور العين 😎 و اشكر فرقتي الموسيقيه الي ابهرتني @ahmed_khaled4356509 The best stylist @islam.mitwally 🤩 Photographer @ahmed_taha.1 #haidymoussa #singer #هايدي_موسى #morroco #morroco🇲🇦 #egypt