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أخبار البلد

وزير الطيران يتابع حركة الطائرات وجداول الركب الطائر من مركز العمليات

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:06 م
وزير الطيران
وزير الطيران
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نورهان خفاجي

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بزيارة لغرفة الأزمات بمركز  العمليات المتكامل IOCC  لمتابعة موقف الرحلات وحركة الطيران أولًا بأول خاصة فى ظل الأحوال الجوية الصعبة، وذلك فى إطار المتابعات المستمرة للاطمئنان على سير العمل وانتظام الحركة الجوية بالمطارات المصرية فى ظل حالة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تشهدها البلاد.

وأطمأن وزير الطيران علي  الخطط والسيناريوهات البديلة للتشغيل من أجل التعامل فى مثل هذه المواقف الطارئة وفى حال استمرار هذه الأحوال الجوية الصعبة ، وأشار الوزير إلى كفاءة واستعداد غرفة الأزمات فى التنسيق بين مركز العمليات وكافة الجهات المعنية بالمطارات الدولية والداخلية مشيدًا بالإدارة الفعالة والتنسيق الجيد في إعداد خطة وجداول تشغيل الرحلات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وجميع الجهات المعنية ومتابعة موقف الرحلات منذ لحظة الإقلاع حتى الهبوط .

وأشاد الوزير بالدور الفعال الذى يقوم به مركز العمليات على مدار الساعة والتعامل مع المواقف الطارئة والأزمات، وخلال الزيارة أكد الوزير على انتظام الحركة الجوية وجداول التشغيل لأطقم الركب الطائر مضيفًا أن مطار القاهرة والمطارات المصرية الأخرى شهدت اليوم نسبة انتظام عالية للرحلات الجوية الداخلية والخارجية  .

كما تابع منار من داخل مركز العمليات أجهزة متابعة حركة الطائرات وجداول تشغيل الركب الطائر وغرفة السيطرة المركزية .

وأثني وزير الطيران المدني - في نهاية جولته – على الجهود المبذولة من قبل العاملين بقطاع الطيران واستعداداتهم التامة فى التعامل الفورى مع الحالات الطارئة والحرفية العالية فى أداء عملهم موضحًا أن مركز العمليات يتضمن إمكانيات وأجهزة حديثة وعنصر بشري مدرب يمتلك مهارات خاصة على أعلى مستوى لإدارة كافة المواقف الطارئة على التشغيل باحترافية وكفاءة عالية، مطالبًا الجميع باليقظة التامة والاستمرار فى التعامل مع كافة الأحداث للحفاظ على الصورة المشرفة لقطاع الطيران المدنى  وبما يليق بمكانة وطننا الغالى مصر.

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