AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 14-3-2020 فى مصر

السبت 14/مارس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
سعر الذهب اليوم، السبت 14-3-2020، في مصرسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا ليسجل 698 جنيها مقابل 722 جنيها.


سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 698 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 798 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 598 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5568 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1554 دولارًا.

وهبطت أسعار الذهب، اليوم، فى البورصة العالمية لتصل إلى 1554 دولارًا للأوقية، وسط موجة مبيعات كبيرة لكل المعادن وهبوط بورصات المعادن عالميًّا، مع انخفاض مستمر على مدار اليوم؛ نتيحة بعض القرارات من الدول لإرسال تطمينات نتيجة المخاوف من تفشّي فيروس كورونا.

 وعن أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بزيادة 6 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-1-2020

لن تصدق قيمة الزيادة في أسبوع .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 24-2-2020

ارتفاع جديد .. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-3-2020

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3-3-2020

ارتفاع جنوني .. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-3-2020

هبوط مفاجئ.. جرام الذهب عيار 21 يخسر 24 جنيها

ترشيحاتنا

غرق أمام أعين تلاميذه.. كابتن أحمد أنقذ 21 شخصًا ثم قتلته السيول.. تفاصيل

اليوم.. محاكمة قاتلة نجلى زوجها لعدم قدرتها على الانجاب بالبحيرة

هل يمكن الاستفادة من مياه الأمطار؟ .. رئيس الإدارة المركزية بالري يجيب| فيديو

قرار جديد من ترامب بعد إعلان الطورائ بسبب كورونا

كيفية الرقية الشرعية.. ب 3 أمور تقي نفسك شر الحسد والعين

مدير مدرسة بـ الإسماعيلية ينزح مياه الأمطار من الفصول بعد عاصفة التنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يخنق امرأة ويضرب رأسها بالأرض وزملائه يهددون المواطنين بالسلاح.. شاهد

نصائح مهمة للقيادة خلال العاصفة القادمة.. صور

لحظات مرعبة.. شاهد امرأة شجاعة تصارع أسدا بيديها.. فيديو