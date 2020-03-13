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توك شو

شائعة سخيفة.. دهب الحلو تنفى هروب أسد من السيرك

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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أسامة علي

أكد الأعلامى رامى رضوان أن خبر هروب أسد من سيرك فاتن الحلو مجرد شائعة.


وأضاف رضوان خلال تقديمه برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر فضائية "دى ام سى"أنه تم التواصل مع دهب الحلو، مدربة الأسود ورئيس مجلس إدارة السيرك المصرى الأوروبى والتى أكدت أن خبر هروب الاسد مجرد اكاذيب وشائعة سخيفة - حسب قولها.


وكان نادي الشمس، كشف اليوم الجمعة، حقيقة هروب أسد من سيرك فاتن الحلو، بمقر النادي، مؤكدًا أنها شائعة ليس أكثر.


وقال تامر على المدير التنفيذى لـ نادى الشمس، إن فاتن ودهب الحلو نفتا هروب أسد من سيرك نادي الشمس، والنادي ليس مسئولا عن إدارة السيرك لانه مستأجر من النادى فقط."


يذكر أن بعض الشائعات قد تداولت بشأن هروب أسد من سيرك فاتن الحلو بمقر نادي الشمس.
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