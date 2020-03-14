AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شريف إكرامي: إيقاف أي نشاط يتعلق بالتجمعات البشرية أصبح ضروريا

السبت 14/مارس/2020 - 03:30 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
Advertisements
محمد رشاد

طلب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأزل لكرة القدم بالنادي الأهلي "إيقاف أي نشاط يتعلق بتجمعات بشرية"، وذلك في أعقاب استمرار تفشي فيروس كورونا على مستوى أنحاء العالم مما أدي إلى توقف أغلب الدوريات الرياضية.



وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "إدراك أولويات المرحلة، مسؤولة كل صانع قرار في هذا البلد ، لا مجال للحديث عن أي شيء عندما يتعلق الأمر بحياة البشر وصحتهم".


وتابع "تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات لفترة، وإيقاف أي نشاط يتعلق بتجمعات بشرية أصبح ضرورة".

وأكمل حديثه قائلا: "العالم ونحن جزء منه يبادر لمواجهة الأزمة. الأمر لم يعد خيارا بل إجبارا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخطيب يرفض مخطط إجبار رباعي الأهلي على الاعتزال بنهاية الموسم

فايلر يجتمع مع شريف إكرامي قبل موقعة النجم الساحلي

وداع مؤثر.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي بعد ٢٣ عاما داخل النادي

دكة البدلاء قاتلة.. تعليق مثير من إكرامي الكبير على رحيل نجله من الأهلي..فيديو

بسبب كورونا.. تحرك عاجل من البرلمان لتأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات

إكرامي: علمت بقرار شريف بالرحيل عن الأهلي عبر تويتر ..فيديو

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري الجديدة

هبوط مفاجئ.. جرام الذهب عيار 21 يخسر 24 جنيها

شاهد.. بالصور رجل يعزل نفسه بدائرة كرتونية خوفًا من كورونا

عادة كارثية يفعلها المصريون تسبب سرعة انتشار فيروس كورونا

مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة لفيروس كورونا.. لهذا السبب

قرار عاجل من الجامعة الأمريكية بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ياسمين صبري ترتدي نفس فستان هيفاء برفقة أبوهشيمة

6 أطعمة تطهر الكبد من السموم

150 صورة .. شاهد ماذا فعلت عاصفة التنين في المحافظات