شريف إكرامي: إيقاف أي نشاط يتعلق بالتجمعات البشرية أصبح ضروريا

طلب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأزل لكرة القدم بالنادي الأهلي "إيقاف أي نشاط يتعلق بتجمعات بشرية"، وذلك في أعقاب استمرار تفشي فيروس كورونا على مستوى أنحاء العالم مما أدي إلى توقف أغلب الدوريات الرياضية.
وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "إدراك أولويات المرحلة، مسؤولة كل صانع قرار في هذا البلد ، لا مجال للحديث عن أي شيء عندما يتعلق الأمر بحياة البشر وصحتهم".
وتابع "تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات لفترة، وإيقاف أي نشاط يتعلق بتجمعات بشرية أصبح ضرورة".
وأكمل حديثه قائلا: "العالم ونحن جزء منه يبادر لمواجهة الأزمة. الأمر لم يعد خيارا بل إجبارا".
ادراك أولويات المرحلة مسئولية كل صانع قرار في هذا البلد فلامجال للحديث عن أي شيء عندما يتعلق الأمر بحياة البشر و صحتهم،تأجيل الدراسة في المدارس و الجامعات لفتره و إيقاف أي نشاط يتعلق بتجمعات بشريه أصبح ضروره،العالم و نحن جزء منه يبادر لمواجهة الازمه،الأمر لم يعد خيارًا بل إجبارًا— SherifEkramy (@SEkramyofficial) March 13, 2020