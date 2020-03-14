شريف إكرامي: إيقاف أي نشاط يتعلق بالتجمعات البشرية أصبح ضروريا

طلب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأزل لكرة القدم بالنادي الأهلي "إيقاف أي نشاط يتعلق بتجمعات بشرية"، وذلك في أعقاب استمرار تفشي فيروس كورونا على مستوى أنحاء العالم مما أدي إلى توقف أغلب الدوريات الرياضية.









وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "إدراك أولويات المرحلة، مسؤولة كل صانع قرار في هذا البلد ، لا مجال للحديث عن أي شيء عندما يتعلق الأمر بحياة البشر وصحتهم".





وتابع "تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات لفترة، وإيقاف أي نشاط يتعلق بتجمعات بشرية أصبح ضرورة".

وأكمل حديثه قائلا: "العالم ونحن جزء منه يبادر لمواجهة الأزمة. الأمر لم يعد خيارا بل إجبارا".