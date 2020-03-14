AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من لاعب تشيلسي بعد إصابته بـ كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 08:14 ص
أودوي لاعب تشيلسي
أودوي لاعب تشيلسي
Advertisements
محمد السعيد
أكد "كالوم هودسون أودي"، لاعب تشيلسي الإنجليزي، تحسن حالته الحالية، بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخرا.

وكان تشيلسي أعلن صباح أمس، الجمعة، إصابة لاعبه هودسون أودوي، بفيروس كورونا، كما أعلن آرسنال إصابة مدربه يكيل أرتيتا بنفس الفيروس.

ونشر أودوي فيديو عبر حسابه الشخصي على وقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه "كما تعلمون، لقد أصبت بفيروس كورونا في اليومين الماضيين، وأنا الآن أخضع للحجر الصحي للتعافي من الفيروس".

وأضاف أودوي "أشعر أنني بخير، أتبع الإرشادات الطبية للتعافي، أتمنى أن أراكم قريبا".

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت أمس، الجمعة، تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي حتى 3 إبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب إصابة مدرب أرسنال بـ كورونا.. اجتماع طارئ لـ رابطة الدوري الإنجليزي اليوم

إصابة لاعب تشيلسي بفيروس كورونا وفحص طبي لجميع اللاعبين

أخبار الرياضة..حقيقة توقيع رمضان صبحي لـ الزمالك..الكاميرون تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة نجم تشيلسي بـ فيروس كورونا

حلم ليفربول في خطر.. اجتماع طارئ لتحديد مصير الدوري الإنجليزي.. اليوم

اشتباه في إصابة 3 لاعبين من واتفورد بفيروس كورونا

بسبب كورونا.. إلغاء مؤتمر كلوب لمواجهة إيفرتون بـ الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

شاهد.. بالصور رجل يعزل نفسه بدائرة كرتونية خوفًا من كورونا

اليوم.. محاكمة قاتلة نجلى زوجها لعدم قدرتها على الانجاب بالبحيرة

عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يخنق امرأة ويضرب رأسها بالأرض وزملائه يهددون المواطنين بالسلاح.. شاهد

أول تعليق من لاعب تشيلسي بعد إصابته بـ كورونا

6 أطعمة تطهر الكبد من السموم

المدارس تبدأ تفعيل قرار تقليل ساعات اليوم الدراسي .. غدًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات بيجو 208 قبل طرحها بدول الخليج ..صور

بين القصير والطويل.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري

عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يخنق امرأة ويضرب رأسها بالأرض وزملائه يهددون المواطنين بالسلاح.. شاهد