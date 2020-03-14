أول تعليق من لاعب تشيلسي بعد إصابته بـ كورونا

أكد "كالوم هودسون أودي"، لاعب تشيلسي الإنجليزي، تحسن حالته الحالية، بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخرا.





وكان تشيلسي أعلن صباح أمس، الجمعة، إصابة لاعبه هودسون أودوي، بفيروس كورونا، كما أعلن آرسنال إصابة مدربه يكيل أرتيتا بنفس الفيروس.





ونشر أودوي فيديو عبر حسابه الشخصي على وقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه "كما تعلمون، لقد أصبت بفيروس كورونا في اليومين الماضيين، وأنا الآن أخضع للحجر الصحي للتعافي من الفيروس".





وأضاف أودوي "أشعر أنني بخير، أتبع الإرشادات الطبية للتعافي، أتمنى أن أراكم قريبا".





وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت أمس، الجمعة، تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي حتى 3 إبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.