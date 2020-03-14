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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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تعليم

لطلاب الجامعات.. صدى البلد يطلق أولى حلقاته لاكتشاف المواهب.. شاهد

السبت 14/مارس/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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ياسمين سامي -عدسة: عز حسين - هدير عبده
في إطار سعي موقع "صدي البلد" الإخباري للاهتمام بالشباب باعتبارهم مستقبل مصر؛ قرر الموقع إطلاق مسابقة لطلاب الجامعات الموهوبين في الغناء والعزف والتمثيل.

وأطلق موقع صدى البلد قطاره من جامعة القاهرة ونظم مسابقة للطلاب الموهوبين في الغناء من كورال جامعة القاهرة وكورال الكليات وذلك ضمن حلقات برنامج "ياسمين في الجامعة"، وللتصويت للصوت الافضل من خلال صفحة موقع صدي البلد علي الفيسبوك.

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/


والطالب الفائز سيتم استضافته وتكريمه في موقع صدي البلد و غناء عدد من الأغنيات من اختياره ومن ثم عمل إعلان ممول له علي اليوتيوب وصفحة الفيسبوك الخاصة بموقع صدى البلد.


لمشاهدة المواهب من خلال الرابط التالي: 

https://www.youtube.com/channel/UCnjNNx-gJM7IAaPsqJ2x5Vw

وسيستكمل قطار موقع صدي البلد في اكتشاف المواهب في الجامعات المختلفة
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