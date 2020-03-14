لطلاب الجامعات.. صدى البلد يطلق أولى حلقاته لاكتشاف المواهب.. شاهد

في إطار سعي موقع "صدي البلد" الإخباري للاهتمام بالشباب باعتبارهم مستقبل مصر؛ قرر الموقع إطلاق مسابقة لطلاب الجامعات الموهوبين في الغناء والعزف والتمثيل.





وأطلق موقع صدى البلد قطاره من جامعة القاهرة ونظم مسابقة للطلاب الموهوبين في الغناء من كورال جامعة القاهرة وكورال الكليات وذلك ضمن حلقات برنامج "ياسمين في الجامعة"، و للتصويت للصوت الافضل من خلال صفحة موقع صدي البلد علي الفيسبوك.





https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/









والطالب الفائز سيتم استضافته وتكريمه في موقع صدي البلد و غناء عدد من الأغنيات من اختياره ومن ثم عمل إعلان ممول له علي اليوتيوب وصفحة الفيسبوك الخاصة بموقع صدى البلد.









لمشاهدة المواهب من خلال الرابط التالي:





https://www.youtube.com/channel/UCnjNNx-gJM7IAaPsqJ2x5Vw



