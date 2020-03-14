وزارة التضامن تتابع تداعيات الطقس السيئ.. لجان إغاثة بجنوب سيناء لإنقاذ 130 فردا عالقين في أبورديس.. مساعدات لـ 31 أسرة تضررت بإحدى قرى الإسماعيلية.. 4 سيارات محملة بالمساعدات لمتضرري البحر الأحمر

وزارة التضامن:

لجان إغاثة بجنوب سيناء لإنقاذ 130 فردا عالقين في أبورديس

مساعدات لـ 31 أسرة تضررت بإحدى قرى الإسماعيلية

4 سيارات محملة بالمساعدات لمتضرري البحر الأحمر

تضرر أكثر من 15 منزلا بإجمالي 35 أسرة بالغربية





تابعت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة بالوزارة، الجهود المكثفة لمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظات فى مواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ الذى تمر به البلاد حاليا.









وأكدت نيفين القباج وجود جولات ميدانية مستمرة وقيادة لغرف العمليات على مستوى مديريات التضامن، مع فتح جميع مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية وعددها ٢٦ مركزا فى ٢٤ محافظة، كما توجد لجان إغاثة فرعية فى كل مديريات التضامن والإدارات الاجتماعية التابعة لها والاستعدادات القصوى لهذه المراكز بمعدات الإغاثة للتدخلات السريعة والتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية.









ففى جنوب سيناء، صرح زيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بأن لجان الإغاثة قامت بالتعامل الفورى واستضافة ١٣٠ فردا كانوا متوجهين إلى القاهرة عالقين بمدينة أبو رديس بسبب غلق الطرق، وتمت استضافتهم بمركز التدريب الإداري التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي فرع جنوب سيناء، وتم توفير الإقامة والإعاشة لحين فتح الطرق، كما تم إعداد ثلاثة مراكز إيواء بثلاثة مدارس بمدينة رأس سدر، وتم تجهيزها بمهمات إغاثة وإعاشة، وتمت استضافة ٣٠ أسرة، كذلك تم إعداد مركز إيواء بمدرسة بمدينة أبو زنيمة.









وفى أسيوط، وجهت فاطمة الخياط، وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعي، فريق وحدة حماية الأطفال والمشردين بلا مأوى بالانتشار في شوارع مدينة أسيوط لحماية المشردين من الأطفال والكبار، وتقديم كل الرعاية والحماية لهم، واصطحابهم لدور الرعاية الاجتماعية، وأيضا تقديم الدعم النفسي والصحي لهم، وتقديم أنشطة للأطفال ووجبات ساخنة وبطاطين وكمامات لهم بالسيارة المتنقلة التي تخدم أهداف الوحدة، كما تم عمل زيارات بالمستشفيات التي بها حالات حوادث إثر العواصف التي تعرضت لها البلاد للاطمئنان عليهم وتقديم المساعدات العاجلة.









وفي القليوبية، توجهت لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية برئاسة مجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، حيث تم التعامل مع منزل بعزبة المربع تعرض لانهيار السلم، وتضررت خمس أسر، حيث تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومحافظة القليوبية بالتنسيق مع جمعية الشبان المسلمين بالقليوبية لتجهيز وجبات ساخنة للأسر المتضررة، كما تم الدفع بالوحدة المتنقلة لبرنامج "أطفال وكبار بلا مأوى" للعمل على مدار الساعة لتقديم جميع المساعدات.









بينما قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد برئاسة وائل عبد العزيز، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وتجهيز مساعدات عينية من بطاطين وأغطية فيبر ومواد تموينية وغذاء ومساعدات مالية للأسرة المضارة بواحات باريس.





وفى الإسماعيلية كان لفرق الإغاثة دور هام، حيث صرحت مها الحفناوى، وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعي، بأنه تم التعاون مع عدد من الأسر ونقلها إلى مركز تدريب المتدربين وصرف وجبات وتقديم الرعاية لها وتقديم الأغطية وملابس ومساعدات مادية بأبو بلح والسلع آبار الغربية وعزبة شعيب وقرية المسخوطة لرفضها الانتقال وتفضيل الإقامة لدى أسرهم ولا توجد خسائر فى الأرواح.





كما قام قام فريق الإغاثة بنقل 31 أسرة من قرية بالضبعية ممن تضررت منازلهم وتم نقلهم بمضيفة بإحدى الجمعيات وإمدادهم بمهمات الإعاشة والمواد الغذائية، كما تم نقل أسر إلى نزل الشباب ومركز التدريب والتأهيل الاجتماعي، وتم توزيع الوجبات الساخنة، وفى إطار المتابعة أيضا تم زيارة المناطق المتضررة والأسر لطمأنتها ولمعرفة الأضرار.





وفى البحر الأحمر، صرح الأحمدى الوكيل، وكيل وزارة التضامن بالبحر الأحمر، بأن فرق الإغاثة تحركت وتم الدفع بـ 4 سيارات محملة بالمهمات والأغذية والعيش، إلى متضررى الزعفرانة وأبو عايش لإمدادها بالاحتياجات الأساسية دعما لها، حيث تم توزيع المهمات على الأسر فى مواجهة موجة الطقس ولا توجد خسائر فى الأرواح، كما ستتم معاينة منازل المتضررين لحصر الخسائر، كما تم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغارب وحلايب تجهيز معسكرين كإجراء احترازي.









وفى الدقهلية، صرح عبد الفتاح يوسف، وكيل وزارة الدقهلية، بأن لجان الإغاثة تعمل على مدار ساعات اليوم، وأنه تم التدخل فى حادث انهيار سقف منزل نتيجة هطول الأمطار أدى إل غرق المنزل بالمياه بناحية البيلوق مركز أجا، وعلى الفور توجهت لجنة الإغاثة بالمديرية إلى مكان الحادث، حيث تقرر إقامة تلك الأسر بمركز الإغاثة بالدقهلية وتم توفير بطاطين ووجبات ساخنة لهم.





كما تقرر صرف مبلغ إعاشة من المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لكل أسرة، واتخاذ اللازم نحو صرف مساعدات عاجلة طبقا للقرار الوزاري 86 لسنة ٢٠١٩، كما تم التدخل فى حادث انهيار سقف منزل نتيجة هطول الأمطار أدى إلى غرق المنزل بالمياه بناحية البهو فريك مركز أجا، حيث توجهت على الفور لجنة الإغاثة بالمديرية إلى مكان الحادث، وتم نقل تلك الأسر للإقامة بمركز الإغاثة بالدقهلية وتزويدهم ببطاطين، كما تقرر صرف مبلغ إعانة من المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لكل أسرة وتوفير الأغذية والوجبات مع استكمال ما يلزم من أوراق لصرف مساعدات عاجلة طبقا للقرار الوزاري 86 لسنة 2019.









وفى الغربية، صرحت أماني النادرى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بأنه تم التدخل الفوري مع حالات تضرر لـ 15 منزلا على مستوى المحافظة، كما تم التدخل الفورى مع كفر مليم طنطا محافظة الغربية، حيث تم بحث الحالات المتضررة نتيجة الشتاء والسيول، حيث تضرر أكثر من 15 منزلا بإجمالي 35 أسرة، وجار تقديم المساعدات اللازمة، وذلك من خلال جمعية مصر الخير وجمعية صناع الحياة لإحلال وترميم الأسقف وترميم المرافق، إضافة إلى المتابعة المستمرة للأضرار الناجمة عن الطقس السيئ وتقديم المساعدات العينية والمادية واتخاذ ما يلزم نحو ترميم المنازل المتضررة.









وفى الإسكندرية، أكد إمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن لجان الإغاثة تعمل على مدى ساعات اليوم لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، وقد تم على الفور التدخل مع المنازل والأسر المتضررة بحارة الرومانيين بكرموز، حيث تم التواجد وتوزيع مهمات الإغاثة من البطاطين والوجبات الساخنة والمواد الغذائية ومبالغ الإعاشة والملابس بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، وجار المتابعة وحصر الخسائر لصرف التعويضات وفق القرار المنظم.