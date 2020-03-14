قبل استئناف الدراسة غدًا.. رفع مياه الأمطار من مدارس كفر الشيخ.. صور

تبذل الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن كفر الشيخ، اليوم، جهودًا مضنية لرفع مياه الأمطار من أفنية المدارس، عقب تحسن الأحوال الجوية، وذلك استعدادًا لاستئناف الدراسة غدًا، الأحد، بمختلف مدارس المحافظة.





ومن جانبها، شكلت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجنة لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار من المدارس، وبحث سلامة المباني والتواصل مع الجهات التنفيذية لحل أي مشكلة خاصة بذلك.





وكانت محافظة كفر الشيخ، قد شهدت على مدار اليومين، هطول أمطار غزيرة لم تشهدها المحافظة من قبل، ما أدى إلى إغراق الشوارع، وأفنية المدارس خاصة في مراكز البرلس وبلطيم ومطوبس ودسوق.





وشهدت كفر الشيخ، اليوم، السبت، تحسنًا كبيرًا في الأحوال الجوية، وسجلت درجة الحرارة في المحافظة اليوم، 22 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 60 %، بينما سجلت شدة الرياح 10 ميل/ ساعة، وفقًا لمؤشرات الأرصاد الجوية.