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رياضة

بعد إصابة روجاني بفيروس كورونا.. رونالدو يخضع للحجر الصحي في البرتغال.. صور

السبت 14/مارس/2020 - 05:09 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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القسم الرياضى
قرر البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، الدخول في الحجر الصحي الذاتي، عقب علمه بإصابة زميله بالفريق دانييلي روجاني، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتحصن النجم كريستيانو رونالد وعائلته، فى منزل يطل على المحيط الأطلسي، مع حوض سباحة خاص به على السطح فى جزيرته ماديرا الأصلية.
 
ووفقًا لما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن جورجينا رودريجيز صديقة رونالدو، كشفت بعض ملامح المخبأ الذي يعيش به نجم مدريد السابق، بعد انتشار فيروس كورونا، بعد سفرهما إلى الجزيرة يوم الاثنين الماضي.

ونشرت جوجينيا صورًا لها، من حمام السباحة الذي يعلو سطح المنزل في الجزيرة، بجانب صورة لابنتها آنا تتكأ على أريكة داخل البيت الجديد.

وكان كريستيانو رونالدو قرر في وقت سابق، عدم العودة إلى إيطاليا، بعد علمه بإصابة زميله بالفريق دانييلي روجاني بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات العزل الصحي بشكل منفرد.

وبات فيروس كورونا، يشكل خطرًا كبيرًا على كافة دول العالم بعدما تسبب في إصابة ما يزيد عن مائة آلف شخص ووفاة قرابة العشرة آلاف، مما سبب ذعرًا كبيرًا، خاصة بعدما أعلنته وزارة الصحة العالمية وباءً عالميًا.
بعد إصابة روجاني بفيروس كورونا.. رونالدو يخضع للحجر الصحي في البرتغال.. صور
بعد إصابة روجاني بفيروس كورونا.. رونالدو يخضع للحجر الصحي في البرتغال.. صور
بعد إصابة روجاني بفيروس كورونا.. رونالدو يخضع للحجر الصحي في البرتغال.. صور
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