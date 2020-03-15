دعاء رسول الله للاستعاذة من الأمراض

قال الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، إن هناك بعض الأدعية الخاصة بإتقاء الوباء منها قوله عليه الصلاة والسلام إذا أصبح الإنسان منكم فليقل ((اللهم أنى أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيئ الإسقام))، فكل سقم أى مرض يمكن أن يرد عليك فإنك تستعيذ بالله منه.
وأوضح "المصلح"، خلال لقائه ببرنامج "مشكلات من الحياة"، المذاع عبر قناة "اقرأ الفضائية"، على الإنسان أن يعتقد أن الخير بيد الله وأن الله عز وجل هو الحامي، ثم أن هناك سلاح قوي وهو الدعاء فعليه أن يدعو الله عز وجل لنفسه ولأهله ولأولاده ولكل العالم، فمن أعظم نعم الله علينا أن الله فتح لنا باب الدعاء في كل شئ، فلأبد أن يدعو الإنسان وقلبه حاضر ويرى الله منك الإنكسار والخضوع.
دعاء كورونا يقال عند انتشار الأوبئة.. احرص على ترديد هذا الذكر للتحصين من المرض دعاء التحصين من فيروس كورونا وجميع الأمراض يقال عند انتشار الأوبئة، صار ضروريًا بعد زيادة أعداد المصابين في العالم، بل زادت أهمية دعاء التحصين من فيروس كورونا وجميع الأمراض الذي يقال عند انتشار الأوبئة مع تداول الشائعات بشأن وصول فيروس كورونا مصر ووجود إصابات بها، وورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- الكثير من الأدعية النافعة التي تحفظ الإنسان وتحميه من كل ضر، ومن هذه الأدعية دعاء التحصين من الأمراض، والتي تشمل فيروس كورونا؛ فينبغي للمسلم أن يردد أدعية التحصين ودعاء التحصين اليومي؛ ليحفظ نفسه من أي مكروه يمكن أن يصيبه.
ادعية التحصين من الأوبئة والأمراض
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التحصن بالرقى والأدعية والأذكار الشرعية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يكثر من الاستعاذة بالله من «مِنْ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئْ الْأَسْقَامِ» رواه أبو داود (رقم/1554).