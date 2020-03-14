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رياضة

كينو يقود الجزيرة للفوز على العين 3-1 في الدوري الإماراتي

السبت 14/مارس/2020 - 08:37 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز الجزيرة على منافسه نادي العين، بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإماراتي.

افتتح التوجولي لابا كودجو التسجيل للعين في الدقيقة 19، بعد عرضية رائعة من زميله بندر الأحبابي، قبل أن يعادل عمر عبدالرحمن النتيجة للجزيرة في الدقيقة 44، قي شباك مرمى فريقه السابق، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، أضاف البرازيلي كينو الهدف الثاني في الدقيقة 82 بتسديدة رائعة سكنت يسار حارس مرمى العين، قبل أن يؤكد علي مبخوت فوز فريقه بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 93.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الجزيرة للنقطة 36 نقطة، في المركز الثالث، خلف العين الذي توقف رصيده عند 37 في وصافة الترتيب
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