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أخبار العالم

الإمارات تعلق الرحلات الجوية إلى 4 دول بسبب كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 10:12 م
الإمارات تعلق الرحلات
الإمارات تعلق الرحلات الجوية
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ذكرت وكالة الأنباء الإمارتية "وام" أن الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي أعلنت تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من ١٧ مارس الحالي، وحتى إشعار آخر وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لكافة الجهات المعنية على المستوى الوطني والمحلي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 من الانتشار في الدولة.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، في بيان أصدرته اليوم، إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع العالمي وانتشاره على معظم دول العالم ومن ضمنها ايطاليا، حيث أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مستمرًا مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج الدولة لمراقبة تطورات الأوضاع للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني.

وتقوم الجهات المعنية تحت مظلة الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات بمتابعة الأوضاع العالمية لاتخاذ أفضل القرارات المناسبة والتي تضمن استمرارية منظومة العمل داخل الدولة وتقلل من نسبة المخاطر في انتشار المرض.

وأهابت الهيئة للطيران المدني بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين الى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.
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