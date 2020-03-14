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رياضة

اخبار الاهلي.. قرارات نارية.. وغلق فروع النادي بسبب كورونا.. وتعليق فايلر على توقف الدوري

السبت 14/مارس/2020 - 10:32 م
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" اليوم السبت على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي: 

اتخذ النادي الأهلي من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على الصحة العامة للجميع داخل النادي بفروعه المختلفة، حيث بدأت تلك الإجراءات اليوم بمقر النادي بالجزيرة، بتنظيم ندوة بعنوان «فيروس كورونا وطرق الوقاية»، بحضور الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، زميل جامعة هارفارد، والجمعية الأمريكية للكبد.

يبحث النادي الأهلي موقف أنشطته الرياضية الداخلية في فروعه الثلاثة، بما يتفق مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، كنوع من الإجراء الوقائي والاحترازي، ولمنع عملية الاختلاط، تصديًا لفيروس كورونا.

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اليوم اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص المرحلة الحالية واتخذ المجلس القرارات التالية:

طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة الفريق بان ينال فترة من الإجازة خلال فترة توقف الدوري الممتاز والبطولات الأفريقية المشارك خلالها الفريق.

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