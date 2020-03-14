الأهلي يتخذ إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا

اتخذ النادي الأهلي من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على الصحة العامة للجميع داخل النادي بفروعه المختلفة، حيث بدأت تلك الإجراءات اليوم بمقر النادي بالجزيرة، بتنظيم ندوة بعنوان «فيروس كورونا وطرق الوقاية»، بحضور الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، زميل جامعة هارفارد، والجمعية الأمريكية للكبد.





وواصل المسؤولون في النادي مناقشة ودراسة كل التفاصيل الخاصة بطرق الوقاية من فيروس «كورونا»؛ سواء فيما يتعلق بأعضاء النادي أو اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين بجميع الفروع، بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة التي تحافظ على سلامة الجميع داخل النادي من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية.





وجرى الاتفاق على الخطوط العريضة التي تحمي كل من ينتمي للنادي، سواء كانوا أعضاء أو لاعبين في الفرق الرياضية من الإصابة بالفيروس، من خلال اتباع الإجراءات الطبية السليمة التي توفر الحماية للجميع وتحافظ على سلامتهم.





وتشمل هذه الخطوات الاحترازية عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادي، سواء في الصالات الرياضية أو الجيم وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافة جميع المنشآت والأفراد، من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدي أثناء الدخول من بوابات النادي وأماكن التجمع الخاصة بالأعضاء أو اللاعبين أو العاملين، مثل حمامات السباحة والصالات الرياضية والمنافذ، مع عدم استخدام أكواب الزجاج، وإغلاق جميع القاعات بشكل مؤقت لتعقيمها بشكل كامل.



