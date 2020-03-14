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تعليم

بعد تعليق الدراسة .. الأكاديمية المهنية للمعلمين تؤجل اختبارات ترقي المعلمين

السبت 14/مارس/2020 - 10:32 م
الاكاديمية المهنية
الاكاديمية المهنية للمعلمين
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ياسـمين بدوي

أعلنت الاكاديمية المهنية للمعلمين ،تأجيل موعد اختبارات ترقي المعلمين الإلكترونية لمدة أسبوعين ، مشيرةً إلى أنه سوف يتم إخطار السادة المعلمين بالموعد الجديد لأداء اختبارات الترقي خلال تلك الفترة ، مع توضيح ما سيتم إتخاذه من إجراءات.

وأوضحت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، أن هذا القرار يأتي حفاظًا على السادة أعضاء هيئة التعليم من خطورة أي تجمعات وذلك حرصًا على مصالحهم ، وبناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وكان قد أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

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