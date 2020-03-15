بعد تخصيصها لـ مصابي كورونا .. 10 معلومات عن مستشفى إسنا الجديد بالأقصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن مستشفى الحجر الصحي بالأقصر هى مستشفى إسنا التخصصي الجديدة، وذلك لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.





وفيما يلي نسرد أهم 10 معلومات لا تعرفها عن مستشفي إسنا الجديدة..





المستشفى تخدم 450 ألف مواطن بمركز اسنا جنوب الأقصر.

المستشفى تم إنشاؤها وفقا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات.

المستشفى تم إنشاؤها عام 2019 وافتتحتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

أعلنت وزيرة الصحة والسكان فى اكتوبر الماضي بدخول المستشفى منظومة التأمين الصحي الجديد.

المستشفى بها 15 عيادة خارجية و5 معامل وقسم للأشعة و4 غرف عمليات.

تم نقل تبعية المستشفى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة عام 2016 منذ بدأ إنشاؤها.

تكلفة الإنشاء والتجهيزات للمستشفى بلغت 475 مليون جنيه.

يوجد بالمستشفى قسم للقسطرة، و10 حضانات للأطفال، وتشمل جميع التخصصات الطبية. وأحدث الاجهزة الطبية "سونار ، ورسم قلب ، وأشعة مقطعية وغيرها".

المستشفى تتكون من مبنى ارضي و6 أدوار مقسمة بها جميع أقسام العلاج.

يوجد بها 154 سرير إقامة و27 سرير رعاية مركزة.