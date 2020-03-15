بسبب كورونا.. على جمعة: الرسول أوصى بهذا الأمر حال انتشار الأوبئة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أمرنا بالحجر الصحي، حيث نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم-عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول إليها؛ فالحجر الصحي مقرر في الدين.





واستند « جمعة» خلال لقائه ببرنامج « من مصر» المذاع على فضائية « cbc » إلى أنه حينما أتى طاعون «عمواس» وهي إحدى مدن الشام التي انتشر فيها الوباء أراد عمر بن الخطاب أن يدخلها؛ فقال له أبو عبيدة – رضي الله عنه- سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتكم بوباء في أرض قوم فلا تدخلوا عليهم، وإذا كنت فيها فلا تخرجوا منها».





وأوضح عضو هيئة كبار العلماء ، أن الحكمة من هذا الحديث الوارد هو العزل والوقاية من انتشار الفيروسات، مبينًا أن هذا الأمر لا ينطبق على فترة زمنية بعينها بل يشمل كل زمان و مكان.





وأشار الدكتور على جمعة، أن الحكومة المصرية تقوم الآن بالقرارات الاستباقية للمحافظة على أرواح المواطنين وليس قرارات الفرص الضائعةيعد حدوث كوارث.





وأضاف « جمعة»، أن الحكومة المصرية قدمت الوعي قبل السعى، وهذا ما ندعو إليه وما ينبغي عليه أن يكون عليه الإنسان المعاصر؛ فلا يقدم على عمل قبل التفكير فيه.





وتابع عضو هيئة كبار العلماء ، أن هذا منهى الحكمة، مستشهدًا بقوله – تعالى-: « يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ»، ( سورة البقرة: الآية 269).



