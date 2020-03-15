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تعليق النشاط الرياضي 15 يوما بسبب كورونا.. نواب: قرار سليم ومدروس.. سيحمي المواطنين من تفشي الفيروس.. وبرلماني: الوقاية خير من العلاج

الأحد 15/مارس/2020 - 05:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
برلماني: تعليق النشاط الرياضي يساهم في الحد من انتشار كورونا
نائب عن تعليق النشاط الرياضي: "أحسن ما نطلع من المباراة بـ 500 مصاب"
برلمانية: قرار تعليق النشاط الرياضى صائب.. ولابد أن نشكر القيادة السياسية عليه


أشاد عدد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بقرار تعليق النشاط الرياضي 15 يوما، للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث أكدوا أن هذا القرار سيحمي المواطنين من تفشي فيروس كورونا بشكل كبير ، كما أشاروا إلى أن الدولة تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، وعلينا كشعب دور كبير فى التوعية بخطورة فيروس كورونا من خلال تغيير سلوكنا والاهتمام بالنظافة.
 
فى البداية أثنى النائب سمير موسى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان على قرار تعليق النشاط الرياضي 15 يوما، للحد من انتشار فيروس كورونا ، واصفًا القرار بأنه سليم ومدروس.

وقال "موسى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذا القرار سيحمي المواطنين من تفشي فيروس كورونا بشكل كبير، فبدون صحة فلن يكون لدينا شعب.

وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان : نأمل أن تكون الأوضاع تحسنت خلال الـ15 يوما المقبلة، خاصة أننا مقبلين على فصل الصيف والذى ينحصر فيه فيروس كورونا كما سبق وان ذكر خبراء بشأن ذلك.

ونوه إلى أن الدولة تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، وعلينا كشعب دور كبير فى التوعية بخطورة فيروس كورونا من خلال تغيير سلوكنا والاهتمام بالنظافة.

وأشاد النائب فتحي قنديل، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بقرار تعليق النشاط الرياضي 15 يومًا بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه قرار صائب، قائلا: "احسن ما نطلع من المباراة ب 500 مصاب".

وأشار "قنديل" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين كان يستلزم أن يعقبه قرارات أخرى مثل تعليق النشاط الرياضي، وذلك حفاظ على صحة المواطنين. 

وتابع عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان: "ننتظر أن يكون مدة الـ15 يومًا كافية للتصدي لفيروس كورونا، حتى يتم مواجهته سريعا قبل أن يتفشى بين المواطنين". 

وأشادت النائبة غادة صقر ، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بقرار تعليق النشاط الرياضي 15 يوما بسبب كورونا ، مشيرة إلى أن الوقاية خير من العلاج ، خاصه وأننا أمام فيروس عالمى منتشر فى كل دول العالم ، وبالتالى كان يجب أن نحمى المواطنين من هذا الفيروس الخطير.

وقالت صقر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن كورونا عبارة عن ميكروب جاف لا يرى بالعين المجردة ،  وبالتالى فيجب أن نحمى أنفسنا منه حتى لايتفشى الفيروس بين المواطنين.

وأكدت عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أن قرار تعليق النشاط الرياضى صائب ولابد أن نشكر القيادة السياسية عليه ، حيث تم ايضا تعليق الدراسة لمدة 15 يوم فى المدارس و الجامعات ، كما تم رصد 100 مليار جنيه لمكافحة فيروس كورونا.

كما أوضحت أن فترة الـ 15 يوم كافية للتعقيم لأن الحجر الصحى يشترط وجود حامل الفيروس لمدة 14 يوم كوقاية مبدئية من فيروس كورونا ، مشيرة إلى أن هذه المدة ستخفف الضغط على المنظومة الصحية خوف من انتشار الفيروس. 

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت تعليق كافة الأنشطة الرياضية والشبابية بكافة أنواعها وفى جميع المحافظات لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 ، مع التنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية فيما يخص تدريبات المنتخبات القومية الجارى إعدادها لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة طوكيو 2020.

وأكد بيان الوزارة على التشديد والمتابعة الدقيقة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بما تتضمنه من استمرار تعقيم كافة منشآتها واتخاذ كافة الإجراءات الصحية المتبعة، على أن تسرى تلك الإجراءات على كافة القطاعات المرتبطة بالمجال الشبابى والرياضى ومنها الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب والأكاديميات وكافة الهيئات الشبابية والرياضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مع ممثلي الجهات الرياضية المصرية والإفريقية وحضره كل من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية والأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولى والإفريقي لكرة القدم.
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