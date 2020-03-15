AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قطع المياه عن الجيزة لمدة 6 ساعات اليوم

الأحد 15/مارس/2020 - 04:18 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن محافظة الجيزة لمدة 6 ساعات اعتبارًا من الساعة الثالثة عصر اليوم حتي الساعة التاسعة مساء اليوم.

يأتي ذلك نظرًا للتزايد المستمر لارتفاع نسبة العكارة بمجري نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مرورًا بمسار مأخذ جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة الأمر الذي ترتب عليه زيادة نسبة العكارة لتصل إلي حوالي 4500 وحدة عكارة مما أدي إلي عدم قدرة المروقات علي التخلص من العكارة وأحدث ذلك انسدادا بالمرشحات وانخفاضا بمنسوب خزانات المياه المرشحة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسي للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخري وضخ المياه بالشبكات تدريجيًا.

وأعلنت الشركة  أنها تأسف عن هذا العذر الخارج عن إرادتها، تقوم بتوفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضعف المياه عن 4 مناطق بالجيزة 12 ساعة.. تعرف عليها

غدا.. ضعف المياه عن 4 مناطق بالجيزة.. الأماكن والمواعيد

إيقاف محطات المياه ببني سويف 11 ساعة بسبب عكارة النيل

بعد انتهاء عاصفة التنين.. الجيزة تكشف عن موعد عودة مياه الشرب

انقطاع المياه عن جنوب القاهرة بسبب عكارة النيل

مياه بني سويف: نسبة العكارة في مياه النيل انخفضت جدا والمياه مطابقة للمواصفات القياسية

ترشيحاتنا

دورك جاي .. مغني راب شهير يهاجم محمد رمضان .. تفاصيل

#سلمان_بن_عبدالعزيز ملك السعودية مطلوب على تويتر.. ما الحكاية؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي جديد.. فيديو

بسبب كورونا.. آل الشيخ: إغلاق مساجد السعودية وإيقاف صلاة الجمعة إذا لزم الامر

حماية المستهلك تزف بشرى سارة للمواطنين فى 30 يونيو القادم.. فيديو

السعودية: اليوم بدء سريان قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 عقود رعاية.. 9 بطاقات احتراف في ختام مهرجان مستر أولمبيا مصر 2020

خطوات يجب اتباعها فورًا عند تعرّض سيارتك لمياه الأمطار.. صور

احذر هذه العادات.. 3 أخطاء تفعلها يومياً تسبب الكرش