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حوادث

الداخلية: إعادة فتح طريق الشيخ فضل - رأس غارب

الأحد 15/مارس/2020 - 04:55 م
طريق صحراوى
طريق صحراوى
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن عودة الحركة المرورية على طريق رأس غارب - الشيخ فضل، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية.

قامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور بالتواجد المروري والدفع بسيارات الإغاثة المرورية والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية الدفع بالخدمات والسيارات والأوناش.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق السريعة ويتم الاتصال علي رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠
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