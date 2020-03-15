رئيس الليجا يكشف خطة الاتحاد لإنهاء الدوري الإسباني قبل يورو 2020

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، عن خطة الاتحاد من أجل إنهاء منافسات الدوري قبل إنطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة.





وقال تيباس في تصريحات أبرزتها "ماركا" الإسبانية، أنه يعقد جلسات في الوقت الحالي من أجل إيجاد حل لإنهاء الدوريات قبل بالتزامن مع فيروس الكورونا.





وأكد خلال تصريحاته: "تواصلت مع المسؤولين في كرة القدم في كلا من ألمانيا وإيطاليا، لمعرفة ما سيحدث بالفترة المقبلة وخاصة اجتماع يوم الثلاثاء المقبل بخصوص البطولة".



