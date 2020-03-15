المصريون بالخارج يعزفون سيمفونية لدعم حق مصر في مياه النيل

واصلت الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية وقفتها؛ لدعم الحق التاريخي لمصر في مياه النيل، ساعات من السفر وتفرغ من أعمالهم .. وجزائرية تشارك تضامنا مع المصريين، في رسالة للإدارة الأمريكية والعالم أجمع بعدالة الموقف المصري.

للتسجيل والمشاركة:

http://chng.it/wZFxxXVvH

كانت الجالية قد أطلقت حملة الكترونية للتوقيع على مذكرة لحث الإدارة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل، وصلت إلى نحو 19 ألف مشارك من المصريين بالخارج والداخل، والتي ثمنتها السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عبر هذا الرابط:

http://chng.it/wZFxxXVvHW





وللمشاركة في الحملة يجب أولًا تسجيل بياناتك في الخانات الموضحة في استمارة التوقيع، الاسم، ورقم جواز السفر، ثانيا يتم وضع علامة تدل على رأيك في التصويت، ثالثًا اضغط على خانة "submit" لتوثيق مشاركتك في التصويت.