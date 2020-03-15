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أخبار البلد

وزيرة الهجرة تثمن جهود التعاون مع الأردن لإنهاء إجراءات المصريين العالقين وعودتهم للقاهرة

الأحد 15/مارس/2020 - 10:21 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي


ثمنت  السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،  جهود السلطات الأردنية، في تسهيل إجراءات المصريين العالقين بمطار الأردن للقاهرة، حيث تلقت اتصالا من السيد علي العايد السفير الأردني بالقاهرة،  والذى أكد خلاله أنه تم حل أزمة هؤلاء المصريين العالقين، وأنهم على وشك الوصول إلى القاهرة.


وأكدت وزيرة الهجرة أنه كان هناك تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة، لمتابعة موقف هؤلاء المصريين، حيث قام السيد شريف كامل سفير مصر بالأردن  بزيارتهم، للإطمئنان على أحوالهم، مشيرة إلى أن وزارتي الخارجية والهجرة تابعتا موقفهم أول بأول، حتى تم الوصول  إلى صيغة حل تضمن إجراءات الحجر التي حددتها السلطات بالأردن وتيسير سفر هولاء المواطنين، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذت العديد من الدول لتقييد حركة المواطنين الراغبين  في التنقل من وإلى تلك الدول، في إطار مواجهة فيروس "كورونا COVID 19" المستجد.
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