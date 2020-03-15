أسامة ربيع: 115 سفينة بقيمة 36 مليون دولار عبروا قناة السويس خلال يومين

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بقناة السويس شهدتها انتظامًا رغم سوء الأحوال الجوية يومى الخميس والجمعة الماضيين، مضيفا "تم إدخال 22 سفينة خلال اليومين الماضيين".





وقال "ربيع" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الهيئة رغم موجه الطقس السيء يومى الخميس والجمعة، لم تتوقف من الشمال إلى الجنوب، ودخلت السفن رغم الأجواء السيئة، موضحا: "115 سفينة بقيمة 36 مليون دولار خلال يومين عبروا قناة السويس".





ووجه الشكر لكل المرشدين ومراقبى الحركة وعمال الرباط والعاملين على القاطرات، قائلًا : "أشكرهم كثيرًا على ما قدموه خلال الأيام الماضية رغم موجة الطقس السيء التي شهدتها البلاد".





وتابع أن هناك بروتوكول تعاون مع الهيئة الاقتصادية، سيتم تخفيف للسفن التي تدخل منطقة شرق قناة السويس، لجذب السفن لشرق بورسعيد، وهناك زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف في استخدام تكنولوجيا المعلومات لتزويد أعمال الشركات، ولدينا 7 شركان واثنين ترسانة بإمكانيات وقدرات عالية جدا، مؤكدا ان الهيئة بدأت في التحول الرقمى، وإنشاء موقع إلكترونى لتسجيل السفينة البيانات قبل دخولها حتى لا يتم تعطيلها مثلما كان يحدث في الماضى.