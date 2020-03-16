AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد تعليق الدراسة .. 6 خطوات للاستفادة من منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:01 ص
بنك المعرفة المصري
بنك المعرفة المصري
Advertisements
ياسـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تناشد طلاب المدارس المصرية بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 15 مارس 2020 ، بمتابعة مناهجهم عبر بنك المعرفة .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات مهمة عن منصة إدارة التعلم المتاحة على موقع بنك المعرفة المصري وكيفية التعلم باستخدام المواد التعليمية على منصة نظام إدارة التعلم.

حيث أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، منصة إلكترونية تسمى نظام إدارة التعلم وذلك على موقع بنك المعرفة المصري ، سعيا لتحقيق رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع قادر على الابداع والتفكير والتعلم .

وتهدف هذه المنصة الموجودة على بنك المعرفة المصري ، إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية القومية والدولية لكي يسهل على المتعلم فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل

وقد كان هذا بالتعاون مع كبرى دور النشر المحلية والدولية منها موسوعة بريتانيكا الريطانية المعروفة بخبرتها الممتدة لأكثر من 250 سنة في مجال المعرفة والتعليم في جميع أنحاء العالم ، حيث أعدت شركة بريتانيكا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية و مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية محتوى رقمي للمواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء والاحياء باللغتين العربية والانجليزية ، ويشمل هذا المحتوى نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو توضح الموضوعات المقررة على الطلاب في هذه المواد والمفاهيم الخاصة بها ، بالاضافة إلى إتاحة أسئلة واختبارات تساعد على تقييم فهم الطلاب للموضوع ومدى تحقق نواتج التعلم لكل درس .

أما عن كيفية التعلم بإستخدام المواد التعليمية على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري فتتمثل في :

* يمكن الدخول على على منصة إدارة التعلم LMS من خلال الضغط هنا 

* ثم يتم تسجيل الاسم وكلمة المرور ، ثم يتم اختيار ايقونة الدليل الدراسي من الصفحة الرئيسية 

* ثم يتم اختيار المادة المراد دراستها 

* ستظهر قائمة على يمين الشاشة بها جميع الوحدات والدروس المقررة في المادة (مثل الفهرس المودود في الكتاب المدرسي)

* سيجد الطالب تحت كل عنوان درس اختيارين اولهما (كتاب الطالب وهو عبارة عن النسخة الرقمية من الكتاب المدرسي ) وثانيهما هو المحتوى الاضافي الذي يضم المحتوى المقدم من الناشرين لشرح وتوضيح المحتوى العلمي لكل موضوع .

* لابد للطالب أن يضغط أولا على كتاب الطالب لقراءة مخرجات التعلم الموجودة في الكتاب المدرسي الالكتروني لكي تساعد الطالب على معرفة المطلوب تحقيقه بعد دراسة كل موضوع ، لان معرفة المخرجات الاساسية ستساعد الطالب على فهم المطلوب تعلمه في الدرس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. التعليم تشرح بالفيديو مزايا الامتحانات الإلكترونية

بسبب التابلت.. وزير التعليم: وقف طباعة الكتب الورقية لطلاب الثانوية في السنوات القادمة

أبرز تصريحات وزير التعليم هذا الأسبوع: وقف طباعة الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية قريبا.. واستبدال المجموع بالوزن النسبي في تنسيق دخول الجامعات.. وإجازة من الواجبات لتلاميذ النظام الجديد

طارق شوقي: مستعدون لدعم الدول الأخرى لتطوير التعليم في الشرق الأوسط

وزير التعليم لرئيس تحرير «أ ش أ»: منظومة التعليم الجديدة أعادت لمصر قوتها الناعمة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.. والبنك الدولي أشاد بتجربتنا في تطوير التعليم

رسالة عاجلة من التعليم لـ طلاب 2 ثانوي بخصوص رسوم تأمين التابلت

ترشيحاتنا

من الزحام الشديد للفراغ التام.. معالم سياحية ومقدسة يهجرها الناس.. صور

هل أرباح البنوك حرام أم حلال ؟.. الإفتاء تفصل في هذه الأموال بكلمة أخيرة

جمال شعبان: ظهور هذا العرض علامة فاصلة على الإصابة بكورونا

أمطار من جديد .. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين وحتى الأربعاء

بسبب كورونا.. القبض على مصري في الكويت.. تفاصيل

شاهد.. تألق نرمين ماهر في أحدث ظهور بصحبة مجموعة كبيرة من الفنانات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شيفروليه ترافيرس 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا

بمكياج لافت.. سوسن بدر تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير

شاهد سيارة السباق الجديدة AMG GT4 من مرسيدس .. صور