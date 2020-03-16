بعد تعليق الدراسة .. 6 خطوات للاستفادة من منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة.. فيديو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تناشد طلاب المدارس المصرية بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 15 مارس 2020 ، بمتابعة مناهجهم عبر بنك المعرفة .





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات مهمة عن منصة إدارة التعلم المتاحة على موقع بنك المعرفة المصري وكيفية التعلم باستخدام المواد التعليمية على منصة نظام إدارة التعلم.





حيث أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، منصة إلكترونية تسمى نظام إدارة التعلم وذلك على موقع بنك المعرفة المصري ، سعيا لتحقيق رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع قادر على الابداع والتفكير والتعلم .





وتهدف هذه المنصة الموجودة على بنك المعرفة المصري ، إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية القومية والدولية لكي يسهل على المتعلم فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل





وقد كان هذا بالتعاون مع كبرى دور النشر المحلية والدولية منها موسوعة بريتانيكا الريطانية المعروفة بخبرتها الممتدة لأكثر من 250 سنة في مجال المعرفة والتعليم في جميع أنحاء العالم ، حيث أعدت شركة بريتانيكا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية و مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية محتوى رقمي للمواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء والاحياء باللغتين العربية والانجليزية ، ويشمل هذا المحتوى نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو توضح الموضوعات المقررة على الطلاب في هذه المواد والمفاهيم الخاصة بها ، بالاضافة إلى إتاحة أسئلة واختبارات تساعد على تقييم فهم الطلاب للموضوع ومدى تحقق نواتج التعلم لكل درس .





أما عن كيفية التعلم بإستخدام المواد التعليمية على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري فتتمثل في :





* يمكن الدخول على على منصة إدارة التعلم LMS من خلال الضغط هنا





* ثم يتم تسجيل الاسم وكلمة المرور ، ثم يتم اختيار ايقونة الدليل الدراسي من الصفحة الرئيسية





* ثم يتم اختيار المادة المراد دراستها





* ستظهر قائمة على يمين الشاشة بها جميع الوحدات والدروس المقررة في المادة (مثل الفهرس المودود في الكتاب المدرسي)





* سيجد الطالب تحت كل عنوان درس اختيارين اولهما (كتاب الطالب وهو عبارة عن النسخة الرقمية من الكتاب المدرسي ) وثانيهما هو المحتوى الاضافي الذي يضم المحتوى المقدم من الناشرين لشرح وتوضيح المحتوى العلمي لكل موضوع .



