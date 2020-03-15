وزير التعليم: استخدام محتوى بنك المعرفة المصري في التدريس لطلبة الصفوف المدرسية

عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بعدد من قيادات الوزارة ومديري عموم تنمية المواد الدراسية؛ لشرح الخطوات والإجراءات التي ستتبعها الوزارة للتحول الرقمي في تدريس المواد التعليمية، في فترة تعليق الدراسة.









ووجه "شوقي"، في خطاب أرسلته الوزارة للمديريات التعليمية، بإعداد دليل تعلم للطالب يتضمن المطلوب من الطالب تحقيقه في كل درس والمحاور الأساسية والروابط الإلكترونية من بنك المعرفة المصري EKB، التي تساهم في دعم التعلم وتعميق الفهم.









كما ناقش وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أثناء الاجتماع، خطة الوزارة في استخدام محتوى بنك المعرفة المصري EKB في التدريس لطلبة الصفوف المدرسية المختلفة، وتوجيه المعلمين أثناء فترة تعليق الدراسة، بالتواصل مع طلابهم عبر أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بُعد؛ بالاستعانة بأخصائي التكنولوجيا بالمدرسة.









وتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور مدير المدرسة، حيث إنه سيعمل على متابعة التحاق الطلاب بمجموعات التواصل التي تم إعدادها عن طريق معلم المادة، وتخصيص أوقات محددة للرد على الاستفسارات وتقديم إرشادات للطلاب من خلال جدول زمني معلن بالمدرسة.