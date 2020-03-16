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توك شو

بعد تعليق الدراسة.. وزير التعليم العالي يكشف كيفية التدريس أون لاين للطلاب.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:10 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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عادل نصار
كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن كيفية التدريس للطلاب الجامعات "أون لاين"، بعد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، مؤكدا أن الوزارة كانت مستعدة لهذا الأمر منذ شهر.

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الأحد، أنه : "مستعدين للاجراءات من شهر للتعليم "أون لاين" عبر شبكة الإنترنت، و كل المقررات التي كانت تُدرس تم تحميلها على المواقع الإلكترونية الخاصة بكل جامعة.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التكنولوجيا الموجودة حاليًا "سهلت" على اعضاء هيئة التدريس تسجيل محاضراتهم ومن خلال كاميرا بسيطة صوت وصورة، وهناك أيضا ادارة نظام التعليم الإلكتروني، مستدركا :"الطلاب يستطيعون التواصل مع الأستاذة من خلال مواقع معينة عبر الإنترنت".

وأكمل أن كل جامعة وضعت خطتها في هذا الشأن بطريقة مبتكرة، وتم تحميل كل المحاضرات متوفرة الان عبر مواقع الجامعات عبر الإنترنت للطلاب.

وأنهى الوزير، مداخلته، قائلا :"نستغل فقرة الإجازة لتطهير وتعقيم كل الجماعات على مستوى الجمهورية، ولم نحدد بعد تمديد فترة وقف الدراسة في الجامعات حتى الأن".


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