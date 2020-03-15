عاجل.. أخيرا هذا هو دواء فيروس كورونا المستجد.. فيديو





وقال مصباح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، إن الفيروس انتشر بسرعة كبيرة والوفيات في حدود لا تقلق، لكن هذا الانتشار هو ما يقلق ولو ذات الانتشار يزداد معه الوفيات، مضيفا أن نسبة الهلع والتطور أكبر من اللازم، ونحن من يصنع المشكلة، وفي ناس نزلت تشتري سلع وتموين لمدة شهر وهذا سلوك لا يمت للدين بصلة، لانك بهذا الإجراء تحرم غيرك بشيء من حقه ان يجده".





وكشف أستاذ المناعة، أن هناك د واء يقضي على فيروس كورونا، قائلا: "هذا مرض مثل أي مرض وأصبح هناك علاج لفيروس كورونا وحقق نتائج جيدة، وهو دواء كلوروكين وجايب نتائج جيدة جدا، متوفر في الأسواق"، مستدركا: "الأزمة دي ملعوبة، والوقاية معروفة وعلينا الالتزام بالتعليمات الوقاية".