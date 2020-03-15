الإبراشي: الدولة تتعامل بفكر مؤسسي للحد من انتشار فيروس كورونا.. فيديو

أشاد الإعلامي وائل الأبراشي، بتعامل الدولة مع أزمة وباء فيروس "كوفيد 19" المعروف إعلاميًا فيروس كورونا المستجد، قائلا "نتعامل مع الوباء بفكر مؤسسي".
وأضاف الإبراشي، في برنامجه "التاسعة"، المذاع عبر شاشة القناة الأولي أن : "أقول للمواطنين تعالوا ناخد القضية بجدية ومش باستهزاء، وكل واحد معتقد أن كورونا يصيب الجميع إلا هو، وأقول لهولاء الناس لأ، ولا أحد بمعزل عن الإصابة".
وتابع مقدم برنامج "التاسعة"، أنه : "نواجه الازمة بفكر متطور، ومش عندنا موت جامعي مثل باقي الدول"، داعيًا المواطنين الإلتزام بتوصيات وزارة الصحة في اتباع تعليمات النظافة في مواجة فيروس كورونا.