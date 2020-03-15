AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإبراشي: الدولة تتعامل بفكر مؤسسي للحد من انتشار فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 10:28 م
كورونا
كورونا
Advertisements
عادل نصار
أشاد الإعلامي وائل الأبراشي، بتعامل الدولة مع أزمة وباء فيروس "كوفيد 19" المعروف إعلاميًا فيروس كورونا المستجد، قائلا "نتعامل مع الوباء بفكر مؤسسي".

وأضاف الإبراشي، في برنامجه "التاسعة"، المذاع عبر شاشة القناة الأولي أن : "أقول للمواطنين تعالوا ناخد القضية بجدية ومش باستهزاء، وكل واحد معتقد أن كورونا يصيب الجميع إلا هو، وأقول لهولاء الناس لأ، ولا أحد بمعزل عن الإصابة". 

وتابع مقدم برنامج "التاسعة"، أنه : "نواجه الازمة بفكر متطور، ومش عندنا موت جامعي مثل باقي الدول"، داعيًا المواطنين الإلتزام بتوصيات وزارة الصحة في اتباع تعليمات النظافة في مواجة فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية: نتعامل بمنتهى الشفافية في إعلان حالات الكورونا

كيف نتصدى لـ هلع الأوبئة.. الإبراشي يحذر من جروبات على السوشيال ميديا.. فيديو

الإبراشي عن مروجي شائعات انتشار الفيروس بـ مصر: كورونا فى قلوبهم السوداء

خالد فودة: إجراءات وقائية بمنافذ شرم الشيخ لمواجهة كورونا

توك شو.. الباز يكشف حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات.. وإلغاء مولد السيدة سبب النكسة

روسيا ترسل أنظمة متطورة للكشف عن كورونا لإيران وكوريا الشمالية

ترشيحاتنا

هروب مصاب بـ كورونا من المستشفى والأمن يلاحقه في الأردن

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال في البلاد

المؤشرات الأولية : فوز رجائي عطية بمنصب نقيب المحامين

كل ما تريد معرفته عن الوثيقة الأمريكية لدعم مفاوضات سد النهضة.. وقع من هنا

بعد تعليق الدراسة.. اعرف مواعيد بث دروسك على قناة مصر التعليمية هذا الأسبوع

الطلاب مش في أجازة.. طارق شوقي يوضح طبيعة قرار تعليق الدراسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشير الطبيب قبل تناولها.. أدوية تزيد احتمالية الإصابة بفيروس كورونا

نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور

تعرف علي الأجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار.. صور