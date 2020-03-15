الإبراشي: الدولة تتعامل بفكر مؤسسي للحد من انتشار فيروس كورونا.. فيديو

أشاد الإعلامي وائل الأبراشي ، بتعامل الدولة مع أزمة وباء فيروس "كوفيد 19" المعروف إعلاميًا فيروس كورونا المستجد، قائلا "نتعامل مع الوباء بفكر مؤسسي".





وأضاف الإبراشي ، في برنامجه "التاسعة"، المذاع عبر شاشة القناة الأولي أن : "أقول للمواطنين تعالوا ناخد القضية بجدية ومش باستهزاء، وكل واحد معتقد أن كورونا يصيب الجميع إلا هو، وأقول لهولاء الناس لأ، ولا أحد بمعزل عن الإصابة".



