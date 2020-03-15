عطية يتقدم على عاشور بانتخابات المحامين في بني سويف

اسفرت نتائج انتخابات النقابة العامة للمحامين بمحافظة بنى سويف عن فوز رجائي عطية 568 صوت مقابل 531 صوت لسامح عاشور على مقعد النقيب العام للمحامين.





حصل رجائي عطية فى اللجنة رقم 1 على 72 صوت مقابل 70لسامح عاشور وفى لجنة 2 حصل رجائي على 54 صوت مقابل 74لعاشور وفى لجنة 3 حصل رجائي على . 71 صوت مقابل 61لعاشور وفى لجنة 4 حصل رجائي على 40صوت وعاشور على 47 صوت يذكر أن اللجان من 1 إلى 4 تخص بندر مدينة بنى سويف .





وفى لجنة مركز ناصر حصل رجائي على 61 صوت مقابل 40لعاشور وفى مركز اهناسبا تعادل رجائي عطية وسامح عاشور بعدد اصوات 41 صوت وفى مركز ببا حصل رجائي على 71 صوت مقابل 41لسامح عاشور وفى مركز الفشن حصل رجائي على 56صوت نقابة 33 صوت اسامح عاشور وفى مركز سمسطا حصل رجائي على 19 صوت وسامح عاشور 34 صوت وفى مركز بنى سويف حصل رجائي 64 صوت وسامح عاشور على 78 صوت وفى مركز الواسطى حصل رجائي عطية على 19

صوت وسامح عاشور 12 صوت .



