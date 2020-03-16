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فن

بسبب كورونا.. وفاء عامر تطلق حملة ملتزمين يا مصر

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:00 ص
وفاء عامر
وفاء عامر
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آيه عاطف
قامت الفنانة وفاء عامر، بالتعليق على ازمة فيروس الكورونا التي تهدد البلاد وترعب المواطنين في الوقت الحالي، كما وجهت رسالة لزملائها في الوسط الفني.
نشرت وفاء عامر فيديو ليها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "الانستجرام" وقالت من خلاله:" الرسالة دي لكل زمايلي .. احنا لينا متابعين كتير .. عايزين نخلي كل الناس متمشيش ورا الاشاعات المغرضة .. مع بعض هنقدر .. ملتزمين يا مصر".

كما قامت وفاء عامر، بتفعيل هاشتاج #ملتزمين_يا مصر أسفل الفيديو المنشور لها.

يذكر أن قدمت وفاء عامر، العديد من الأعمال الفنية الهامة كان من بينها مسلسل "الطوفان" والذي حقق نجاح كبير جدا فور عرضه على شاشات التليفزيون.

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#ملتزمين_يا مصر

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