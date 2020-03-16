قائد الزمالك يكشف سبب خوفه من مواجهة الجماهير بالشارع

أكد حازم إمام نجم وقائد فريق الكرة بنادي الزمالك أن النتائج السيئة التي حققها الفريق في بداية الموسم الجاري كانت الدافع لمصالحة الجماهير والتتويج بالسوبر الأفريقي والمصري في فترة وجيزة.





وأضاف حازم خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: في بداية الموسم لم نكن موفقين في بعض النتائج وكنت أرفض الخروج للشوارع خجلًا من جماهير النادي الحزينة والغاضبة من النتائج.





وواصل قائد الزمالك : مرتضى منصور رئيس النادي كان له دور كبير في تحفيزنا قبل السوبر الأفريقي من خلال الجلسة التي عقدها معنا.





وقاد حازم إمام الزمالك للتتويج بلقبى السوبر الأفريقي والمصري فى 6 أيام على حساب الترجى التونسى بالدوحة والأهلى بالإمارات قبل أن يقصى الترجى حامل اللقب آخر نسختين من دور ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا .







