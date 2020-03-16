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توك شو

وباء جانح.. طبيب يحذر: كورونا ينتشر سريعًا والوقاية بتلك الطريقة..فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، إنه لا داعى للسلام بالأيدى ولا التقبيل والأحضان، لافتًا إلى أنه يجب السلام بين الأشخاص بدون ملامسة، كما نصح بعدم لمس الأسطح نهائيًا، ورشها بالكلور المخفف بالمياه كل ساعة، بالإضافة إلى السعال فى المناديل الورقية واستخدامها لمرة واحدة فقط.


وأضاف حسام عبد الغفار، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن فيروس الكورونا أصبح وباء جانح، لذلك يجب الحفاظ والحرص على صحة المواطنين والحفاظ عليها، من خلال اتباع الإجراءات الوقائية، مؤكدًا أن الفيروس قابل للانتشار سريعًا وممكن مكافحته من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

وتابع أنه اختلف العلماء حتى الآن حول حقيقة اختفاء الفيروس فى الصيف أم لا، ولكنهم أجمعوا على مكافحته والوقاية منه من خلال غسل اليدين، مضيفًا أن المياه والصابون وسيلة آمنة لمنع انتشار الفيروسات ومنها فيروس كورونا.

وأوضح أنه يجب غسل اليدين فورًا فور الدخول للمنزل، وبعد لمس الريموت كنترول، وبعد الاكل ، وقبله، وعند ملامسة الأسطح، مضيفًا أن استخدام أى نوع كحول تركيزه أكثر من 70% فهو فعال.

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