بعد قرار تعليق الرحلات الجوية.. وزير الطيران: مستعدون لإعادة المصريين من اَي مكان فى العالم

قال وزير الطيران المدني محمد منار إن قرار تعليق الطيران الذي اتخذته الحكومة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا لم يتخذ من يوم وليلة مشيرا إلى أن هناك لجنة دائمة وكانت في انعقاد دائما لمراقبة الأمور .





وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء ان قرار تعطيل الطيران من ظهر يوم الخميس وحتى ٣١ مارس وذلك لإجلاء ا المواطنين من والىمصر ونعطي الفرصة دي للمواطنين الراغبين في العودة.





وأكد: لسنا الدولة الوحيدة التي تتخذ هذا الإجراء وهناك دول قامت به مشيرا إلى أن خسائر الشركة ستكون كثيرة لكن أهم شيء صحة المواطن المصري وليس الأموال .









وقال إن هناك غرفة عمليات في مصر للطيران لمتابعة حركة الطيران ولو الحركة زادت نطلع رحلات إضافية.