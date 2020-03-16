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أخبار البلد

طارق عامر: تعليمات للبنوك بمد أجل استحقاقات القروض للشركات 6 أشهر بدون أي غرامات

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:53 م
طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزي
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محمود مطاوع
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البنك اتخذ عدة إجراءات احترازية واستباقية قوية استباقا لما يحدث في الخارج، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري قوي ووضعنا الاقتصادي قوي جدا. 
وأضاف عامر في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن من ضمن القرارات هو تخفيض سعر الفائدة إلى ٣٪؜، لافتا إلى أن هذا أكبر تخفيض حدث في البنك المركزي، وهذا سوف يقوم بدعم كافة الشركات والقطاعات.  

وأكد أن القرار يحقق دعما قويا للشركات، خاصة أن حجم مديونياتها يبلغ تريليون و٨٠٠ مليار جنيه، مشيرا إلى أنه يخفف الأعباء على القطاع الخاص، ويصب في المصلحة العامة، كما يخفف العبء على وزارة المالية، ويعطيها مجالا لاستخدام هذا الوفرة لتوجيهها لكافة القطاعات.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت عدة قرارات اليوم خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية  لخدمة جميع قطاعات الدولة في المجموعة الاقتصادية.

وقال إنه أعطى تعليمات للبنوك بمد أجل استحقاقات القروض إلى ٦ أشهر للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بدون أي غرامات.

وقال إنتا نشجع المواطنين على استخدام الكروت البلاستيكية، وعدم استخدام الكاش للحفاظ على صحة المواطنين، كما تم إعطاء تعليمات للبنوك بفتح حدود الصرف للمستوردين لتوفير السلع للمواطنين. 

وحول عمل الموظفين في البنوك، قال إن العمل في نفس المواعيد، وسوف يتم تنظيم العمل داخل الفروع، ليكون هناك تناوب بين الزملاء وبعضهم. 

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