عاجل.. منظمة الصحة: على الدول تكثيف الفحوصات للحالات المشتبه بإصابتها بكورونا

وأفادت منظمة الصحة العالمية بذلك في نبأ عاجل على فضائية اكسترا نيوز، بأنها رصدت انتشارًا كبيرًا للفيروس .





وأكدت المنظمة في مؤتمرها الصحفي اليومي، بشأن أزمة فيروس كورونا المتحور (كوفيد- 19)، أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول حتى اللحظة غير كافية في محاصرة انتشار فيروس كورونا، وطالبت بتكثيف الفحوصات الطبية للحالات المشتبه بإصابتها.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية فى جنيف أنها- حرصًا على الصحة العامة- قررت أن يعمل جميع موظفيها عن بعد، باستثناء الذين لا يمكنهم أداء وظائفهم إلا من مقر المنظمة.





وأوضحت المنظمة أنه لن يكون هناك بعد ذلك حضور إعلامي بمقر المنظمة، ولكن ستتم المؤتمرات والإحاطات الصحفية عن طريق دوائر الفيديو والبيانات التي ترسل بها المنظمة للصحفيين المعتمدين فى جنيف.