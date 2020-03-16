عاجل.. منظمة الصحة: على الدول تكثيف الفحوصات للحالات المشتبه بإصابتها بكورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه يجب على الدول تكثيف الفحوصات للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.
وأفادت منظمة الصحة العالمية بذلك في نبأ عاجل على فضائية اكسترا نيوز، بأنها رصدت انتشارًا كبيرًا للفيروس.
وأكدت المنظمة في مؤتمرها الصحفي اليومي، بشأن أزمة فيروس كورونا المتحور (كوفيد- 19)، أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول حتى اللحظة غير كافية في محاصرة انتشار فيروس كورونا، وطالبت بتكثيف الفحوصات الطبية للحالات المشتبه بإصابتها.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية فى جنيف أنها- حرصًا على الصحة العامة- قررت أن يعمل جميع موظفيها عن بعد، باستثناء الذين لا يمكنهم أداء وظائفهم إلا من مقر المنظمة.